Oliver Helanderista kutkuttava arvio: "On ollut positiivista huomata" – keihäsmiehet EM-yleisurheilupäivän suomalaistähtinä

Oliver Helander on heittänyt tällä kaudella kahdessa kilpailussa, joissa molemmissa keihäs on lentänyt 84 metrin tuntumaan. Kauden paras 84,43 syntyi toukokuun lopulla Lahdessa. Tuloksella Helander on kauden Euroopan tilastossa seitsemäntenä. Kaksi vuotta sitten syntynyt lähes 90-metrinen ennätys kertoo kuitenkin, että rahkeita on paljon pidemmälle.