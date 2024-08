Oliver Helander paljasti hetken, johon haluaisi palata: "Tulos alkaisi ysillä"

Helander on hyvin pettynyt suoritukseensa. Tulos 82,68 toi huipputasokkaassa kisassa 9. sijan , eikä hän päässyt heittämään kolmelle viimeiselle kierrokselle.

Vaikka kesän EM-kolmonen on kärsinyt vammoista viime vuosina ja kuluvallakin kaudella, Pariisissa fyysinen vire tuntui hyvältä. Ongelmaksi muodostui tekniikka.

– Jos pystyisin heittämään samalla tavalla kuin silloin, se on ihan fakta, että (tulos) alkaisi ysillä. Tällä hetkellä se (heittäminen) on aika kaukana siitä, niin tulos on tuollainen, Helander arvioi.