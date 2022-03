Oligarkkien pakotteilla pyritään pysäyttämään Putin, mutta häntä vastaan kääntyminen on valtava riski: "Omaisuus ja turvallisuus riippuu presidentistä"

Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden määräämiä Venäjän-vastaisia pakotteita on kuvailtu historiallisen koviksi ja laaja-alaisiksi.

Näillä kaikilla pakotteilla on julkilausutusti yksi tavoite: Pysäyttää Venäjän nyt yli kolme viikkoa kestänyt suurhyökkäys Ukrainaan.

– Keskeinen tavoite on estää oligarkkien merkittävän omaisuuden käyttäminen Putinin sotakoneiston tukemiseen, toteaa MTV Uutisille Solid Plan Consultingin pakoteasiantuntija Aleksi Pursiainen.

"Turvallisuus riippuu presidentistä"

Oligarkkien avulla merkittävän poliittisen muutoksen aikaansaaminen ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa. Vaikka Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla voi olla mukavemmat oltavat, jos oligarkit vapaaehtoisesti tukevat häntä, niin tie on kaksisuuntainen.

Selvää kuitenkin on, että pakotteet ovat oligarkeille kivuliaita. Kiinteistöjä ja jahteja on takavarikoitu, pankkitilejä jäädytetty. Sellainen herkästi vähintäänkin vaikeuttaa upporikkaiden oligarkkienkin toimintaa.

Pursiaisen mukaan henkilöpakotteilla on huomattava vaikutus niiden piiriin joutuville.

– Kaikki omaisuus, joka heillä on länsimaissa ja esimerkiksi Japanissa pannaan jäihin. Lisäksi on matkustusrajoitteita, jotka estävät nauttimisen täkäläisestä elämänlaadusta, Pursiainen muistuttaa.

Huomioitavaa on, että vaikka oligarkia perinteisesti tarkoittaa harvainvaltaa, niin uskotaan, että Venäjän oligarkeilla ei välttämättä ole sellaista määrää poliittista valtaa kuin termi perinteisesti antaa ymmärtää.

Mikä on oligarkki? "Venäjä-yhteydessä termi on vakiintunut tarkoittamaan vähän muuta".

Putin tuomitsi sotaa vastustavat oligarkit

Oligarkkeja on Venäjän pakotelistalla Pursiaisen mukaan reilu kymmenkunta. Uusia nimiä ollaan "koko ajan" lisäämässä.

– Vähemmälle huomiolle on jäänyt tämmöinen ryhmä vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka eivät ole keränneet miljardiomaisuutta, mutta joilla on vaikutusvaltaisia positioita sekä valtioissa että valtio-omisteisten yritysten hallituksissa. Myös näihin on kohdistettu pakotteita, Pursiainen kertoo.