Poliisi toivoo yleisöltä havaintoja kadoksissa olevan naisen löytämiseksi.

Poliisi etsii Kempeleessä kadonnutta 69-vuotiasta naista.

Etsitty rouva on noin 155 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on polkkatukka, ja poliisin tietojen mukaan päällään punertava pipo ja harmaa takki. Hän käyttää silmälaseja.

Poliisi toivoo, että naisesta tehdyt välittömät, akuutit havainnot ilmoitetaan suoraan hätänumeroon 112. Kiireettömät havainnot pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295436442.

