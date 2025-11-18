Jos näet Hämeenlinnassa kateissa olevaa naista, soita hätäkeskukseen.
Hämeenlinnassa toissa viikonloppuna (8.–9.11.) kadonneeksi ilmoitettu 77-vuotias nainen on edelleen kateissa, kertoo Hämeenlinnan poliisi.
Kadonnut nainen on 160 cm pitkä ja hoikka. Päällään hänellä oli katoamishetkellä Adidaksen harmaat verryttelyhousut ja polviin asti ulottuva musta talvitakki. Jalassaan hänellä oli ruskeat talvisaappaat.
Poliisi pyytää erityisesti Papinniityntien lähiseudun asukkaita tarkastamaan pihapiirin sekä pihapiirissä olevat piharakennukset ja muut mahdolliset avoimena olevat tilat.
Mahdolliset havainnot kadonneesta naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.