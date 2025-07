Oletko nähnyt tätä naista? Soita havainnot hätänumeroon

Nainen on ollut kateissa viime sunnuntaista asti.

Poliisi kaipaa havaintoja viime sunnuntaina Mikkelin Tuukkalassa kadonneesta 75-vuotiaasta naisesta, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Nainen oli lähtenyt sunnuntaina noin kello 14.30 ulkoilemaan Tuukkalankylätieltä, eikä hänestä ole sen jälkeen havaintoja.

Kadonnut nainen on pituudeltaan noin 150 senttimetriä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Hänellä on harmaat, korville saakka ulottuvat hiukset ja hän käyttää silmälaseja. Naisella on kasvoissa aiemmin tapahtuneen kaatumisen yhteydessä tulleita rupia. Naisella on yllään mahdollisesti musta, polvipituinen ulkoilutakki sekä farkut.

Tuoreet havainnot naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.