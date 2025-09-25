Poliisi pyytää havaintoja Ilomantsissa kateissa olevasta miehestä.

Itä-Suomen poliisilaitos kaipaa vihjeitä Ilomantsissa kadonneesta 57-vuotiaasta miehestä. Miehen nimi on Risto.

Poliisin mukaan Risto katosi Ilomantsissa noin kaksi viikkoa sitten. Risto on käyttänyt polkupyörää alueella liikkumiseen. Myös pyörä on kateissa.

Poliisin mukaan Risto on saattanut käydä sienestämässä ja polkupyörä saattaa olla maastossa.

Risto on noin 165 cm ja poliisilla ei ole tietoa mitä Ristolla on yllään.

Poliisi kertoo, että kuvasta poiketen Ristolla on nykyisin harmaa parta. Lisäksi hän on vartaloltaan hoikempi kuin kuvassa.

Kuvassa Riston polkupyörä.Poliisi

Poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat etsintöjä ja poliisi myös pyytää kaikki havainnot Ristosta sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, tai puhelimitse numeroon 0295 415 232. Poliisipäivystys palvelee arkisin klo 08–16.15 numerossa 0295 415 320.