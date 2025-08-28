Oletko nähnyt näitä Pohjanmaalla varastettuja ajokkeja? Vorojen matkassa myös Harley Davidson

Oletko nähnyt näitä moottoriajoneuvoja? Poliisi kaipaa tietoja varkauksista.MTV
Julkaistu 30 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Poliisi pyytää havaintoja moottoriajoneuvovarkauksista, jotka ovat tapahtuneet Ilmajoella ja Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla viime päivinä.

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii useita moottoripyörä- ja mopovarkauksia, jotka ovat tapahtuneet viime päivinä Ilmajoella ja Seinäjoella.

Oletko nähnyt näitä moottoriajoneuvoja liikenteessä?

Varkaudet tapahtuivat poliisiin mukaan seuraavissa paikoissa:

Ilmajoki, Hamarintien ja Vaunulantien risteys

Sininen Harley Davidson XL 53C -moottoripyörä varastettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä 16.–17. elokuuta kello 22.26–01.18.

Ilmajoki, Pajatie

Musta Honda CBR 600 -moottoripyörä vuosimallia 1991 ja harmaa tai musta Kawasaki ER-6 -moottoripyörä vuosimallia 2007 varastettiin torstain ja perjantain välisenä yönä 21.–22. elokuuta kerrostalon pihasta.

Musta Honda CBR 600 moottoripyörä vuosimallia 1991 varastettiin torstain ja perjantain välisenä yönä 21.–22.8. kerrostalon pihasta.

 

Seinäjoki, Jouppi

Suzuki PV -mopo varastettiin asuintalon portaikosta Joupista perjantaina aamuyöstä 22. elokuuta.

Suzuki PV mopo varastettiin asuintalon portaikosta Joupista perjantaina aamuyöstä 22.8.

Poliisi pyytää havaintoja kaikista mainituista varkauksista sekä mahdollisesti epäilyttävästi käyttäytyneistä ihmisistä tai ajoneuvoista tapahtuma-aikaan ja -paikoilla.

Havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501.

Lisää aiheesta:

