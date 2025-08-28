Oletko nähnyt näitä Pohjanmaalla varastettuja ajokkeja? Vorojen matkassa myös Harley Davidson

Poliisi pyytää havaintoja moottoriajoneuvovarkauksista, jotka ovat tapahtuneet Ilmajoella ja Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla viime päivinä.
Pohjanmaan poliisilaitos tutkii useita moottoripyörä- ja mopovarkauksia, jotka ovat tapahtuneet viime päivinä Ilmajoella ja Seinäjoella.
Oletko nähnyt näitä moottoriajoneuvoja liikenteessä?
Varkaudet tapahtuivat poliisiin mukaan seuraavissa paikoissa:
Ilmajoki, Hamarintien ja Vaunulantien risteys
Sininen Harley Davidson XL 53C -moottoripyörä varastettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä 16.–17. elokuuta kello 22.26–01.18.
Ilmajoki, Pajatie
Musta Honda CBR 600 -moottoripyörä vuosimallia 1991 ja harmaa tai musta Kawasaki ER-6 -moottoripyörä vuosimallia 2007 varastettiin torstain ja perjantain välisenä yönä 21.–22. elokuuta kerrostalon pihasta.
Seinäjoki, Jouppi
Suzuki PV -mopo varastettiin asuintalon portaikosta Joupista perjantaina aamuyöstä 22. elokuuta.
Poliisi pyytää havaintoja kaikista mainituista varkauksista sekä mahdollisesti epäilyttävästi käyttäytyneistä ihmisistä tai ajoneuvoista tapahtuma-aikaan ja -paikoilla.
Havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501.