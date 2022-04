Oletko nähnyt? Miska-kissa katosi oudolla tavalla pihapiiristä: "Voi päätyä rekan mukana ihan mihin tahansa"

Perheen kissoilla on tapana ulkoilla vapaana. Iltaisin ne kipittävät auliisti takaisin sisätiloihin, kun kutsu käy. Maanantaina kotitiellä seisoi tukkirekka kuormaa kasaamassa. Emilia ajatteli, että isoja laitteita säikkyvä eläin ei menisi lähellekään ajoneuvoa.

Rohkea kissa voi tulla oven taakse

Miska on edelleen kateissa. Etsinnät jatkuvat.

Voi olla, että Miska on hypännyt ajoissa rekan kyydistä ja piileskelee peloissaan jossain kodin lähettyvillä. Eläin on tottunut ulkoilmaan talvisissakin olosuhteissa pihapiirissä. Ennen se on kuitenkin palannut kotiin illalla Emilian sitä huhuillessa.