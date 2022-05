Oletko huomannut? Leijonien penkillä häärii ”korvanappimies” – tästä on kyse sen taakse verhoutuvassa toiminnassa

– Peleissä seuraan sitä, että miltä meidän tilannepelaamisemme näyttää. Meillä on aika selkeät sapluunat sen suhteen, että mitä me yritämme tehdä. Seuraamme sitä, että saammeko peliin jatkumoita ja tapahtuuko siellä jotain, mitä emme ehkä osanneet odottaa. Aloituksia seurataan ja käymme ylivoimaa läpi niiden kanssa, jotka sitä pelaavat.

– Valmentaja on aina tukija. Ennen peliä voidmme tehdä jotain suunnitelmia, mutta pelaajat ovat ne, jotka niitä tilanteita ratkovat kaukalossa. Erätauolla on sitä, että Varmanen tuo mulle jotain juttuja ja katson niitä sitten läppäriltä. Tai joku pelaaja voi pyytää, että katsotaan edellinen ylivoima. Sitten käymme sen yhdessä läpi. Sieltä voi tulla esimerkiksi sitä, että ”blokkaa sä toi” tai ”tule tuossa esiin ja katsotaan, jos siitä tulisi maalipaikka”. Yritämme pienillä yksityiskohdilla varmistaa sitä, että olisimme ylivoimapelissä tehokkaita. Viidellä viittä vastaan yritämme muiden valmentajien kanssa pysyä pelissä kiinni. Jos on vaikeuksia, niin voimme miettiä jotain pikkuasioita, että voitaisiinko tätä ja tuota muuttaa pelissä. Tavoitteena on se, että pystyisimme kääntämään momentumia meidän eduksemme, Manner avaa ja summaa tehtävänkuvansa: