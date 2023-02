Laulaja Nuppu omistaa herkän esityksen Jaakko Parkkalille – "Tästä on tullut meidän biisi"

– Tuli herkkä fiilis. Tästä on tullut meidän yhteinen biisi ja oli ihana, että Nuppu oli laittanut sinne sellaisia sanoituksia, jotka koskettavat meitä. Tämä oli tosi magee, Parkkali sanoo esityksen jälkeen.

– Jaakossa parasta on se, hän innostuu niin pienistä asioista ja sitten niistä tulee maailman kokoisia, kun me innostutaan niistä yhdessä, Nuppu kehuu.

– Nuppu on puolestaan niin valovoimainen ja rehellinen hyvä ystävä. Me jaetaan paljon asioita. Liian vähän on Nupun kaltaisia aitoja ja iloisia ihmisiä, Parkkali sanoo.