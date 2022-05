Oklahomassa hyväksyttiin laki, joka kieltää abortin lähes täysin

Abortti on lain mukaan kielletty heti hedelmöityksestä lähtien. Se sallii poikkeuksen tilanteissa, joissa raskaus on alkanut insestistä, raiskauksesta tai se vaarantaa odottajan hengen. Raiskaustapauksissa edellytetään ilmoitusta poliisille.

Yhdysvaltain korkein oikeus on kaatamassa historiallisen vuoden 1973 Roe vastaan Wade -päätöksen. Kyseinen päätös on vuosikymmenten ajan turvannut aborttioikeuden liittovaltion tasolla. Korkeimman oikeuden päätöstä asiassa odotetaan kesäkuussa. New York Times on arvioinut, että päätöksen myötä aborttioikeus voi kadota kokonaan tai rajoittua tiukasti jopa 28 osavaltiossa kuluvan vuoden aikana.