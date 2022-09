Oikotiellä kaupataan pommitettua kiovalaista kaksiota ja kabulilaista omakotitaloa 28 miljoonalla eurolla – tästä on kyse

Kummankin asunnon hinnaksi on ilmoitettu hurjat 28 miljoonaa euroa. Hinta ei kuitenkaan ole tuulesta temmattu.

– Voimme kuitenkin yrittää: maailman sodankäynti maksaa minuutissa 28 miljoonaa euroa, kuten tämä kuvitteellinen asuntokin. Sillä rahalla saisi noin 700 rauhanneuvottelukierrosta. Tämä ilmoitus on muistutus sodan inhimillisestä hinnasta ja siitä, että jokainen konflikti on ihmisen luoma ja siten ihmisen päätettävissä, sanoo CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas tiedotteessa.

Ilmoitusten takana on CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation, ja ne ovat osa Avaimet rauhaan -näyttelykiertuetta. Katso yllä olevalta videolta miltä ”myytävät” asunnon Kiovassa ja Kabulissa näyttävät.

"Aiemmin varsin toimiva ja kaunis kaksio Kiovassa"

– Alue oli vielä vuosi sitten vilkas ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. Nyt naapurusto on hiljentynyt, ajoittaisia pommituksia lukuun ottamatta, kuvaillaan kiovalaisen kaksion myyntiilmoituksessa.

Avaimet rauhaan -näyttelykiertueella on esillä 10 kotiavainta ja 10 ihmistä, joita yhdistää oman kotimaan konflikti ja se, että he ovat joutuneet jättämään kotinsa. Kiovan ja Kabulin lisäksi näyttelyssä on esillä tarinoita muun muassa Palestiinasta ja Suomen luovutetusta Karjalasta.