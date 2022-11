Ohjelmistoala: Kukaan ei tiedä, miten verorahat käytetään kuntayhtiöissä

Julkisyhteisöjen omistamat in house -yhtiöt tulee saada julkisuuslain piiriin, vaatii ohjelmistoyrittäjien edunvalvoja Ohjelmisto- ja e-business ry. Näitä julkisomisteisia yhtiöitä toimii useilla eri sektoreilla, esimerkiksi ict- palveluissa, ravitsemusalalla, taloushallinnossa ja logistiikkapalveluissa.

Kunnan ei tarvitse kilpailuttaa liikevaihdoltaan suuriakaan palveluita, jos ne tuottaa in house -yhtiö, jossa kunta on osakkaana. Tällaiseen järjestelyyn kunta voi lunastaa pääsyn pienimmillään alle tuhannen euron sijoituksella. Suurten julkisomisteisten yhtiöiden liikevaihto on kasvanut viime vuodet voimakkaasti.