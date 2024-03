Ohjaaja Lauri Maijala saattaa jopa karjua lapsille elokuvan kuvauksissa: "Käytän paljon ääntä hyvässä mielessä"

– Uskon, että lapset eivät ole mitään ulkoavaruuden olentoja, joille täytyy näyttää perusvärejä selkokielellä esitettynä, vaan he kokevat samanlaisia tunteita kuin aikuiset. Meidän pitää kapinoida elämässä, se on osa inhimillisyyttä, jotta pystymme vastustamaan vääryyttä ja vääryyden kokemusta. Se pitää säilyä koko elämän läpi, mitä Pikkiriikissäkin on, Maijala kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 25. maaliskuuta.