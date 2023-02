Näyttelijä Matleena Kuusniemi ei ole sosiaalisessa mediassa ollenkaan: "Hirveästi haluaisin olla"

Näyttelijä Matleena Kuusniemi teki siltä osin tuoreessa Skimbagirls-elokuvassa uuden aluevaltauksen, sillä Katan rooli on hänen ensimmäisiä komediaroolejaan elokuvassa.

– Kieltämättä olin vähän paniikissa, kun sain kuulla, miten kovien ammattilaisten kanssa näyttelen. He hallitsevat hienosti monta eri lajia ja ovat lahjakkaita. Sen takia siihen olikin hienoa päästä näyttelemään ja tekemään, Kuusniemi kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa 1. helmikuuta.

Kuusniemen näyttelemä Kata on hänen mielestään hetkessä elävä hunsvotti. Näyttelijä tunnistaa itsessään kuitenkin yhden piirteen roolihahmostaan.

– Ehkä sellainen ulkopuolisuus. Menee omia polkujaan ja välillä tuntuu siltä, ettei ihan tajua. Kun mietin hänen sielunmaailmaansa, niin lähinnä mietin, mikä Katan logiikka on: miten hän toimii ja reagoi ja mikä hänen paikkansa on kaveriporukassa. Kata on tietyllä tavalla Riikan (Ria Kataja) vastapuoli suhteessa hetkessä elämiseen ja luottamiseen.