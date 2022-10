Ohhoh! Ässiä viedään pahemman kerran Satakunnan derbyssä – Karri Kivi joutui jo reagoimaan

Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa on kauden ensimmäinen Satakunnan derby, kun Ässät isännöi Lukkoa. Kotijoukkue Ässät on ollut melkoisessa pyörityksessä, kun Lukko on pistänyt pesukoneen rullaamaan. Gabriel Fontaine vei vieraat johtoon, minkä jälkeen Linus Nyman naulasi 0–2-osuman. Tässä vaiheessa Ässien päävalmentaja Karri Kivi painoi paniikkinappulaa: aikalisä. Sekään ei auttanut, kun Jere Karjalainen naulasi hetken päästä Lukon illan kolmannen osuman. Lukon illan kolmas näkyy videona jutun yläreunasta.