Hanat auki SM-liigakierroksella – Tapparan maalitykki takoo nyt kovaa jälkeä

Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa on neljä ottelua. Kuopiossa KalPa isännöi Tapparaa, joka on saanut viimeisimmissä kamppailuissa juonenpäästä kiinni. Kirvesrinnoilla tapetilla on ollut erityisesti maalitykki Waltteri Merelä, joka on nakuttanut osumia nyt kolmessa peräkkäisessä ottelussa. Merelä vei Tapparan illan taistossa 1–0-johtoon, kun hän osui alivoimalla. Kyseinen maali näkyy videona jutun yläreunasta.