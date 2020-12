Obama joutui koronakaranteeniin tyttärensä poikaystävän kanssa: Nuorukaisen majailu samassa taloudessa tuntuu myös ex-presidentin lompakossa

Haastattelussa Obama kertoo, että Malian poikaystävä Rory Farquharson on britti eikä hän voinut palata kotiinsa viisumiongelmien vuoksi. Niinpä nuorukainen jäi asumaan toistaiseksi Obamien luo Washingtoniin.

Erityisesti yksi asia samassa taloudessa majailevassa nuoressa miehessä on pistänyt Obamalle silmään – ja lompakkoon.

– On siunaus, että heidän teini-ikänsä on ohi. He ovat tulleet takaisin kotiin ja rakastavat meitä taas ja haluavat viettää jälleen aikaa meidän kanssamme, Obama kertoo.