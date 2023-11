Nyt vilahtaa! Tiffany-rakas julkaisi hulvattoman videon Valtteri Bottaksen peppukalenterin kuvauksista

Formulakuljettaja Valtteri Bottas tekee pepullaan hyvää, sillä hän on julkaissut vuodelle 2024 hyväntekeväisyyskalenterin nimeltään BOTTASS. Hänen rakkaansa kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell jakoi 29. marraskuuta Instagramissa videon kalenterin kuvauksista.

Kalenterissa on jokaiselle kuukaudelle erilaiset kuvat, joissa Bottas poseeraa takapuoli pääosassa ilman rihmankiertämää. Kuvat on ottanut saksalainen Paul Ripke, jonka kanssa Bottas on tehnyt yhteistyötä aiemminkin. Kuvissa Bottas muun muassa ajaa polkupyörällä ja laittaa ruokaa.