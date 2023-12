Valtteri Bottas hauskuutti seuraajiaan vähäpukeisella videolla: "Baywatchin F1-versio"

View this post on Instagram

– Kiitos Kalifornia, olen ulkona, Bottas on kirjoittanut englanniksi videonsa yhteyteen.

Monet formulatähden seuraajista riensivät kommentoimaan hauskaa videota, joka on kuin toisinto takavuosien hittisarja Baywatchista.

Bottas julkaisi taannoin hyväntekeväisyyskalenterin vuodelle 2024, joka kantaa nimeä BOTTASS. Kalenterissa on jokaiselle kuukaudelle erilaiset kuvat, joissa Bottas poseeraa takapuoli pääosassa ilman rihmankiertämää.

Kuvat on ottanut saksalainen Paul Ripke, jonka kanssa Bottas on tehnyt yhteistyötä aiemminkin. Kuvissa Bottas muun muassa ajaa polkupyörällä ja laittaa ruokaa. Bottaksen tempaus on tuottanut jo noin 150 000 dollaria hyvään tarkoitukseen miesten terveyttä edistävälle Movember-järjestölle.