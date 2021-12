Nyt tekee kipeää – entinen NHL-pakki tulitti kiekon omaa pelaajaa päähän: "Eittämättä sarjan kovin laukaus"

NHL:ssä New Jersey Devilsiä ja Colorado Avalanchea edustanut Gelinas sai kiekon viivaan. 30-vuotias kanadalainen lähetti laukauksen liikkeelle ja se osui epäonnisesti Stål-Lyrenäsiä päähän korvan seutuville. Ottelu jouduttiin keskeyttämään toviksi, kun 23-vuotiasta Rögle-hyökkääjää paikattiin jäällä. Stål-Lyrenäs siirtyi tämän jälkeen pukusuojiin.

– Gelinasilla on eittämättä jopa sarjan kovin laukaus. Osassa Röglen treeneistä Gelinasilta on kielletty lyöntilaukauksen käyttäminen, ottelua C Morella selostanut Teppo Laaksonen sanaili.