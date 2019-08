Nyt se tapahtui: Huawei esitteli oman käyttöjärjestelmänsä – jääkö pian ilman Androidia?

Kiinalainen teknologiajätti Huawei julkaisi perjantaina oman käyttöjärjestelmän. Huawei on pelännyt menettävänsä pääsyn Androidin järjestelmiin, mikäli Yhdysvaltojen toimet kiinalaisyhtiötä kohtaan koventuvat.

Huawein suunnitelmista oman käyttöjärjestelmän luomiseksi on huhuttu keväästä saakka. Muun muassa Wall Street Journal kertoi tuolloin, että yhtiö on rekisteröinyt tavaramerkki HongMengin, joka on käyttöjärjestelmän työnimi ja tuotenimi Aasian markkinoilla.