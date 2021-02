Huawein toimitusjohtaja toivoo yhtiölleen suopeampaa kohtelua Bidenin hallinnolta – joutunut vastatuuleen monissa läntisissä maissa

Ren Zhengfei sanoi tiistaina, että hänen luottamuksensa Huawein selviytymiseen on vahvistunut, vaikka yhtiö on joutunut vastatuuleen monissa läntisissä maissa, koska sitä pidetään turvallisuusuhkana.

– Me toivomme, että uusi hallinto Yhdysvalloissa suhtautuisi avoimesti amerikkalaisten yhtiöiden ja Yhdysvaltojen talouden kehittämisen eduksi. Toivomme voivamme ostaa suuria määriä amerikkalaisia raaka-aineita, komponentteja ja laitteita, jotta voisimme kaikki hyötyä Kiinan talouskasvusta, Ren sanoi medialle.

Porttikieltoja monissa maissa

Amerikkalaisten ajojahti on haitannut Huaweita. Se oli aiemmin yksi matkapuhelinmarkkinoiden kolmesta suurimmasta toimijasta Samsungin ja Applen ohella, mutta puhelintoimitukset vähenivät 40 prosentilla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, arvioi matkapuhelinalaa seuraava IDC.

Ren myönsi, että Bidenin on vaikea perua pakotteita. Yhdysvalloilla on kovat paineet pysyä lujana Kiinan suuntaan, ja Bidenin kauppaministeriksi nimeämä Gina Raimondo on luvannut suojella Yhdysvaltoja Kiinan uhilta, Huawei mukaan luettuna.