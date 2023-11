Nyt se on virallista! Jenni Vartiainen lähtee festarikiertueelle ja julkaisee uuden singlen

Edellisen kerran hänet on nähty festareilla kesällä 2018.

Vartiainen on tehnyt Lanka-singlensä yhdessä luottotuottajansa Jukka Immosen ja Tiina Vainikaisen kanssa. Lanka on ensimmäinen kappalejulkaisu tulevalta viidenneltä albumilta.

- Kappale sai alkunsa New Yorkissa kesällä 2020, aikana jolloin maailmassa vallitsi epätietoisuus ja meillä oli pieni lapsi keskellä sitä kaikkea. Välimatkasta huolimatta tuntui, että tämän laulun myötä palasin juurilleni. Nyt olen takaisin Suomessa ja tulevana kesänä palaan myös festarilavoille viiden vuoden tauon jälkeen! Parasta tässä kaikessa on päästä jakamaan vuosien aikana syntyneet laulut ja uusi livesetti yleisön kanssa. On ollut jo ikävä, en voisi olla onnellisempi, Vartiainen kertoo tiedotteessa.