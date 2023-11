Näin paluun tekevä Jenni Vartiainen ansaitsi vuonna 2022

Artisti Jenni Vartiaisen paluusta uuden musiikin ja festarikiertueen saattelemana uutisoitiin marraskuun alussa. Hän julkaisee uuden singlen Lanka 10. marraskuuta ja lähtee kymmenen keikan festarikiertueelle kesäkuussa 2023 Provinssista, Seinäjoelta. Edellisen kerran hänet on nähty festareilla kesällä 2018.

Vartiainen on tienannut kuitenkin vuonna 2022 varsin hyvän määrän ansiotuloja, vaikka onkin ollut tauolla: 46 527 euroa. Pääomatuloja hänelle kertyi myös kiitettävä summa: 38 891 euroa. Palautusta hän saa 1 180 euroa.

Vartiainen on asunut viime vuodet New Yorkissa miehensä ja kahden lapsensa kanssa. Hän seurusteli aiemmin tuottaja Jukka Immosen kanssa. Nykyisin Immonen on naimisissa artisti Anna Puun kanssa.