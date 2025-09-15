Sateet kastelevat koko Suomen maanantaista lähtien.
Sateita liikkuu Suomen yllä koko viikon. Lämpötila pysyy kuitenkin tavanomaista korkeammalla.
– Tuuli käy etelän puolelta ja nostaa meille melko lämpöistä ilmaa ihan Lappiin asti, sanoo meteorologi Jenna Salminen.
– Mutta matalapaineet vaikuttavat pitkin viikkoa ja nostavat kosteaa ilmaa, mikä tietää sateita sekä runsasta pilvisyyttä.
Tämän viikon ensimmäinen sadealue on jo liikkeellä.
Maanantaiaamusta sadealue on jo levinnyt laajasti läntiseen osaan maata ja liikkuu pohjoista kohti.
Turussa on satanut jo 20 millimetriä vettä, ja päivän aikana sateita kertyy lisää muuallakin.
– Sää sateistuu myös Itä-Suomessa lännestä alkaen, mutta aivan itärajan tuntumassa on mahdollista, että pilviharson takaa näkyy aurinko ja lämpötila nousee yli 15 asteen. Sateessa on sitten vähän viileämpää.
Pilvipeite rakoilee ensi kertaa kunnolla lounaassa iltapäivällä, ja sielläkin lämpötila voi nousta yli 15 asteen. Sateiden mukana liikkuu paikoin ukkosta, erityisesti lännessä alkuviikosta.
– Pieni mahdollisuus ukkoseenkin on jo tämän päivän aikana lännessä, mutta muuten ukkosten mahdollisuus on vasta kasvamassa päin.
Katso videolta artikkelin alusta, missa sadealueet liikkuvat tällä viikolla.