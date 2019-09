Nyt puhuvat postinjakajat: Toimeentulo ja jaksaminen jo nyt kestokyvyn rajoilla – ”Jos eläkeikään pitää jaksaa töissä, niin se on ihan mahdotonta”

– Kaoottista, kiireistä. Siinä on kiteytettynä se tunne. Työaika ei riitä. Stressi tulee siitä, että ei ehdi tehdä työtä tai jaksa tehdä työtä. Että pitää jäädä ylitöihin, jotta ne voisi suorittaa.

– Kyllä menisi pidempään, jos jäisi ylitöihin. Maanantaina se oli kuudesta varttia vaille neljään, eikä ehditty viedä kaikkea postia siinä ajassa. Tiistaina ja perjantaina on sitten lyhyemmät työpäivät.

"Lähes puolet reitistä jakamatta"

Joensuun jatkuva kiire on arkea Oulussakin.

– Kyllä se on raskasta ja väsyttävää. On kiireellisiä aikoja, niin kuin joulut ja muut sesongit, mutta ne ovat olleet lyhytkestoisia. Nyt se tuntuu olevan pysyvä osa työnkuvaa, että yrittää ehtiä mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa, sanoo Asko.

– Sen sanomiseen, ettei ole valmis jäämään ylitöihin, on korkea kynnys. On totuttu siihen, että kaikki työt tehdään. Mutta kun tuntuu, että se on ainoa tapa jotenkin sitä omaa jaksamista pitää yllä.