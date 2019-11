Kovissa pakkasissa lakkovahtina värjöttelevä Jyrki kertoo, että yhteishenki on pysynyt hyvänä ensimmäisellä lakkoviikolla: "Pohjoisen ihminen on tottunut pärjäämään ulkona"

Lakkolaiset aloittivat työnseisauksen maanantaina. Rovaniemellä lakkoilu on sujunut olosuhteisiin nähden hyvässä hengessä.

Oman päivittäisen lakkovahtivuoronsa juuri päättänyt Sutinen ei ole ainakaan Rovaniemellä törmännyt rikkureihin. Liikennettä on näkynyt vain niin sanottujen suojatyötä tekevien toimesta.

– Siellä on jakelun puolella ollut alle kymmenen ihmistä töissä. Siellä on jaettu pääasiassa sairaalalähetyksiä. Ja jos siinä on jotakin terveyteen tai turvallisuuteen liittyvää liikennettä ollut, niin niitä myös, Sutinen summaa.



MTV Uutiset Live oli paikalla, kun postilaiset kokoontuvat Helsingissä tiistaina.

