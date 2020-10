Nyt puhuu Valtion kehitysyhtiö Vake: "Lobbaustoimistoa ei palkattu apuun" – näin veronmaksajien 100 000 euroa käytettiin

Vake kirjoittaa sähköpostissaan STT:lle, että yhtiö on kilpailuttanut keväällä 2019 sillä jo aiemmin olleet jatkuvat, kuukausilaskutteiset viestintä- ja sidosryhmätyön palvelut ja siirtynyt hinnaltaan edullisempaan sopimuskokonaisuuteen. Kilpailutuksen voitti Rud Pedersen.

Yhtiö lisää, että sidosryhmätyö on siirtynyt asteittain yhtiön itsensä ja sen johdon hoidettavaksi. Vake on myös lopettanut sopimuksensa Rud Pedersenin kanssa. Sopimuksen irtisanominen on tullut voimaan elokuun lopusta alkaen.