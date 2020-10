Huoli 83-vuotiaan paavin terveydestä kasvaa – samassa rakennuksessa asuvalla todettiin koronatartunta

Positiivisen koronatestituloksen saanut oireeton henkilö on siirretty pois paavin läheisyydestä. Tartunnan saanut on NYT:n mukaan laitettu väliaikaisesti eristykseen. Yhtä lailla eristykseen ovat joutuneet myös henkilöt, jotka ovat olleet lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Tuore tartunta on lisännyt entisestään huolia 83-vuotiaan paavin turvallisuudesta.

Myös paavia suojelevan sveitsiläiskaartin sisällä on varmistettu kuluvalla viikolla koronatartuntoja. Katolisen uutistoimisto CNA:n mukaan paavia suojeleva sveitsiläiskaarti kertoi torstaina, että yhteensä yhdellätoista kaartin jäsenellä oli varmistettu koronatartunta. Kaartissa on 135 sotilasta.

Kaarti kertoi CNA:n mukaan tiedotteessaan, että koronapositiiviset henkilöt on eristetty. Lisäksi kaarti painotti seuraavansa Vatikaanissa tuoreeltaan voimaan tulleita tiukkoja koronatoimia.

Vatikaanin edustaja Matteo Bruni on kertonut italialaislehti Corriere della Seralle, että kaikki kaartilaiset joutuvat käyttämään kasvomaskeja sekä sisätiloissa että ulkona. Lisäksi maskien käyttöä vaaditaan kaartilaisilta virka-ajan lisäksi myös vapaalla.

Vatikaanissa on ollut tartuntoja jo aiemminkin. CNA:n mukaan Vatikaanin lauantaisessa tiedotteessa kerrottiin, että kolme kaupunkivaltion asukasta on toipunut viime päivien aikana saatuaan aiemmin koronatartunnan.

Muita ripittävä paavi on itse esiintynyt maskitta

New York Timesin mukaan paavi on kritisoinut pappeja, jotka vastustavat koronapandemian vuoksi määrättyjä turvatoimia. Franciscus on kuvaillut edellä mainittuja papiston edustajia "keskenkasvuisiksi".