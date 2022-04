Nyt meni kiusalliseksi – NHL:n supertähdeltä Connor McDavidilta kysyttiin Jesse Puljujärven ongelmista

– Jesse on oikeissa paikoissa, ja hänelle tulee paljon maalipaikkoja, mutta kiekot eivät mene sisään. Maalintekijät sanovat aina, että he ovat tyytyväisiä niin kauan kuin tulee paikkoja. Onko jotain ohjeita tai sellaista apua, mitä voit antaa, jotta nuori kaveri pääsee eroon tästä ongelmasta? tiedusteli Spector.

– On vain jatkettava laukomista. Ei voi sanoa mitään sellaista, mikä muuttaisi asian. On vain saatava yksi sisään. Se yleensä auttaa. Tiedän, että hänellä on ollut huonoa onnea, vastasi McDavid ja muistutti, että Puljujärvi on pelannut muuten varsin hyvin.