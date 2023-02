Nyt lumi tuiskuaa: Hanget paksuuntuvat paikoitellen jopa 20 senttiä!

Lunta on satanut perjantai-illan jälkeen vuorokaudessa paikoin liki 15 senttiä. Lisää saattaa kertyä viikonlopun aikana vielä idässä muutama sentti ja lännessä 5–10 senttiä, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso.

– Isoimpia lumisateen määriä on mitattu iltaan mennessä Salossa, Espoossa ja Vaasassa. Niissä lunta on tullut 12–14 senttiä.

Hiihtolomalaisia hellitään, sillä lumi on tullut jäädäkseen ainakin hetkeksi. Huomenna on Laakson mukaan pakkasta koko maassa paitsi lounaassa, jossa lämpötila on nollan tienoilla.