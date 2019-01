Ajokeli on tänään huono tai erittäin huono – auraajat ehtivät putsata katuja vain hetken ennen uutta pyryä

Etelä- ja Kaakkois-Suomessa ajokeli muuttuu Ilmatieteen laitoksen mukaan aamupäivästä alkaen jopa erittäin huonoksi lumipyryn takia. Erittäin huonon ajokelin varoitus on voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Huonon ajokelin varoitus on voimassa Rovaniemen ja Sallan korkeudelle asti, normaalista ajokelistä saadaan siis nauttia vain Lapin pohjoisosassa.

Uusi pyry tiedossa iltapäivällä

Myöhäisillan lumipyryn jälkeen lumisateessa on nyt meneillään rauhallisempi vaihe. Toinen aalto sakeampaa lumipyryä Uudellamaalla voi olla tiedossa iltapäivästä lähtien.

– On mahdollista, että lumisade voimistuu iltapäivän tai illan aikana. Ajoituksessa on vähän epävarmuuksia. Lumituiskua on tänäänkin, mutta tuulen ei pitäisi olla tänään niin voimakas kuin eilen illalla, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystyävä meteorologi Nina Karusto.