Nyt loppuivat vitsit – päävalmentaja murahti Patrik Laineesta: "Jos homma ei toimi..."

Patrik Laine on tulittanut tällä NHL-kaudella kaksi jatkoaikamaalia, mutta tasaviisikoin osumia ei ole tullut. Blue Jackets on uskonut siitä huolimatta, että duo Laine–Voracek alkaa vielä tuottaa tulosta.

– Minusta tuntuu, että "Patty" maalaa ainoastaan, kun minä en ole jäällä, hän heitti The Columbus Dispatchin mukaan , kun Laine oli tehnyt kauden toisen jatkoaikamaalinsa.

Laine itse koki, että paikkoja on tullut paljon, mutta viimeistely on ontunut. Hän peräänkuulutti, että kemiaa yritetään yhä rakentaa vitjaan, jonka keskellä on pelannut Boone Jenner.