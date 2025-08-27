Nuorten kotibileet riistäytyivät käsistä Liedossa – poliisi varoittaa "vääristä vieraista"

ystävätjuomassa
Syksyn ja koulujen alkamisen myötä kotibileet perinteisesti yleistyvät. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 58 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Poliisi muistuttaa nuoria ja vanhempia kotibileiden ikävistä seurauksista.

Viikonloppuna Liedossa naapuriapua tarvittiin, kun nuoren juhliin tunkeutui kymmenittäin kutsumattomia vieraita.

Poliisi kertoo, että naapurin avulla häiriköivät nuoret saatiin häädettyä bileistä, mutta koti oli jo ehtinyt kärsiä isoista vahingoista.

Syksyn ja koulujen alkamisen myötä poliisi haluaakin varoittaa, että pienen porukan rauhalliseksi illanvietoksi tarkoitetut bileet voivat nopeasti riistäytyä käsistä.

– Vaikka vanhemmat olisivat palaamassa kotiin illan päätteeksi, vahinko on voinut jo tapahtua. 

– Muutamassa tunnissakin "väärät vieraat" voivat saada pahaa tuhoa aikaan, muistuttaa tiedotteessa komisario Juhani Malmberg Lounais-Suomen poliisista.

Pelisäännöt selviksi

Pahimmillaan bileissä hajotetaan paikkoja, anastetaan omaisuutta ja tehdään väkivallantekoja. 

Poliisi neuvoo vanhempia sopimaan yhteisistä pelisäännöistä nuoren kanssa. On tärkeää muun muassa sopia, missä tilanteissa, miten ja kenelle nuori ilmoittaa, jos paikalle tulee kutsumattomia vieraita. 

Sovellusten sijaintitiedot kannattaa myös poistaa juhlien ajaksi ja korostaa kutsussa, että se koskee ainoastaan kutsuttuja.

Nuori voi tuntea itsensä "ilonpilaajaksi" soittamalla kesken juhlien vanhemmille.

– Soittamatta jättäminen todennäköisesti voi pilata paljon enemmän, Malmberg sanoo tiedotteessa.

Lue myös: Espoolaisessa omakotitalossa pidetyt kotibileet keskeytyivät dramaattisesti, kun helsinkiläinen katujengi tuli aseineen paikalle: "Joku huusi, että ammutaan"

Lisää aiheesta:

Meripäivillä partioinut poliisi jyrähtää: "Miksi aikuiset välittävät päihteitä alaikäisille?"Päättäjäisilta koittaa ja virkavalta valveilla on: Satoja litroja viinoja kaadetaan maahanPoliisilta varoittava video tulevasta viikonlopusta: "Ei näin!"Vantaalla varoitetaan nasujaisista viikonloppuna – aiempina vuosina nöyryytystä, ylilyöntejä, päihteitä, rikoksia ja väkivaltaaJoensuun entinen sairaala joutui ilkivallan kohteeksi: "Tuhojen kustannus kohoaa helposti kymmeniin tuhansiin euroihin"Vappuaaton kotibileet laajenivat jopa 300 hengen juhliksi Salossa: Nuoret kirmasivat karkuun, kun poliisi karautti paikalle – "Paineet juhlia ovat kasvaneet"
LietoNuoretPoliisiRikosepäilytKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Lieto