Nuorten kotibileet riistäytyivät käsistä Liedossa – poliisi varoittaa "vääristä vieraista"

Poliisi muistuttaa nuoria ja vanhempia kotibileiden ikävistä seurauksista.

Viikonloppuna Liedossa naapuriapua tarvittiin, kun nuoren juhliin tunkeutui kymmenittäin kutsumattomia vieraita.

Poliisi kertoo, että naapurin avulla häiriköivät nuoret saatiin häädettyä bileistä, mutta koti oli jo ehtinyt kärsiä isoista vahingoista.

Syksyn ja koulujen alkamisen myötä poliisi haluaakin varoittaa, että pienen porukan rauhalliseksi illanvietoksi tarkoitetut bileet voivat nopeasti riistäytyä käsistä.

– Vaikka vanhemmat olisivat palaamassa kotiin illan päätteeksi, vahinko on voinut jo tapahtua.

– Muutamassa tunnissakin "väärät vieraat" voivat saada pahaa tuhoa aikaan, muistuttaa tiedotteessa komisario Juhani Malmberg Lounais-Suomen poliisista.

Pelisäännöt selviksi

Pahimmillaan bileissä hajotetaan paikkoja, anastetaan omaisuutta ja tehdään väkivallantekoja.

Poliisi neuvoo vanhempia sopimaan yhteisistä pelisäännöistä nuoren kanssa. On tärkeää muun muassa sopia, missä tilanteissa, miten ja kenelle nuori ilmoittaa, jos paikalle tulee kutsumattomia vieraita.

Sovellusten sijaintitiedot kannattaa myös poistaa juhlien ajaksi ja korostaa kutsussa, että se koskee ainoastaan kutsuttuja.

Nuori voi tuntea itsensä "ilonpilaajaksi" soittamalla kesken juhlien vanhemmille.

– Soittamatta jättäminen todennäköisesti voi pilata paljon enemmän, Malmberg sanoo tiedotteessa.