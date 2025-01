Nuorista Leijonista tuttu SM-liigapuolustaja vaikeuksien keskellä – nyt tuli kova käsky

Viime kaudella JYPissä väläytellyt ja jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa mukana viilettänyt Jesse Pulkkinen on ollut tuoreeltaan vaikeuksissa JYPin takalinjoilla. Nyt Pulkkinen koki kovan käskyn.

Pulkkinen oli alkukaudella pitkään sivussa loukkaantumisen takia. Siitä toivuttuaan Pulkkinen palasi kehiin JYPin takalinjoilla. Hän on pelannut tällä kaudella 26 liigaottelua tehoin 3+3=6.

Tuoreeltaan Pulkkinen on jäänyt vähälle vastuulle JYPissä. Hänen peliaikansa on jäänyt alle 10 minuuttiin kolmessa eri pelissä. Kaikista pahin notkahdus tapahtui tiistain Ilves-vierasottelussa, missä Pulkkisen tehotilastolukema oli peräti -4.

Tämän jäljiltä Pulkkinen kokee nyt kovan käskyn, kun hänet on jätetty ulos JYPin illan KalPa-ottelun pelaavasta kokoonpanosta. Sen sijaan, että Pulkkinen pelaisi tänään Jyväskylässä liigaa, hän on Kuopiossa JYPin U20-joukkueen matkassa. Pulkkinen on merkattu JYPin U20-joukkueen ykköspakkipariin illan KalPa-vierastaistossa.

JYP on ollut viime aikoina varsin hyvässä iskussa Liigassa. Se on ottanut viimeisistä 11 ottelustaan kahdeksan voittoa. JYP on sarjassa sijalla 12.

Pulkkinen, 20, on New York Islandersin toisen kierroksen varaus viime kesän NHL-draftista (#54). Hän edusti Suomea jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa kaudella 2023–24. Pulkkinen nakutti tuolloin seitsemässä ottelussa tehot 1+2=3.

Jesse Pulkkinen (oikealla) oli vaikeuksissa tiistain Ilves-ottelussa.Photomotion / All Over Press