Nuorisopsykiatrin muistot hyväksikäytöstä tulivat vasta aikuisena, auttaa nyt muita ja ehkäisee kaltoinkohtelua – uskoo, että moni ammattiauttaja ei edes tiedosta omakohtaisia syitä ammatinvalinnan takana

– Se taitaa olla aika monen auttaja-ammattilaisen tausta, että on jotain omakohtaista ajamassa siihen ammatinvalintaan, vaikkei sitä tiedostaisi, hän pohtii Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Jos joutuu hyväksikäytön kohteeksi, korostaa Blomqvist-Lyytikäinen tärkeimmäksi sen, että on päästävä eteenpäin ja oikean avun piiriin. Niin tapahtumista voi selvitä.

Hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi lapsille on opetettava erilaisia suojakeinoja pienestä pitäen. Esimerkiksi jo kaksivuotias on syytä opettaa nimeämään ruumiinosansa, jotta hän voi kertoa, jos joku on koskenut väärällä tavalla.