Nuorilla väkivaltainen yhteenotto Kauniaisissa, useat saivat vammoja teräaseesta – "Äärimmäisen valitettavaa"

Komisario Hannu Väänäsen mukaan paikalla on ollut kymmeniä nuoria, mutta tekijä on jo tavoitettu. Väänänen kertoo MTV Uutisille, että alaikäiset nuoret olivat kokoontuneet Kauniaisten kirjaston liepeille, jossa yhteenotto oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä käynnistynyt perjantai-iltana noin kello kahdeksan aikoihin.

– Siellä on tullut erimielisyyttä ja yksi alaikäinen henkilö on usealle muulle nuorelle aiheuttanut vammoja.

Tapaus on poliisin esitutkinnassa. Väänänen kertoo kuitenkin, että tekijä on ikänsä puolesta rikosoikeudellisessa vastuussa. Loukkaantuneiden tarkkaa lukumäärää ei kerrota, mutta komisarion mukaan se pysyy alle kymmenessä.

– Meillekin on vielä hieman epäselvää, miksi siellä on tällaista tapahtunut, mutta tämä on äärimmäisen valitettavaa. Onneksi ei tullut vakavia vammoja, Väänänen sanoo.