Poliisi: Somehaaste sai tytön kiipeämään junan katolle – loukkaantui hengenvaarallisesti: "Satakertainen jännite pistorasiaan verrattuna, vaikkei koskisi sähkölankoihin"

Poliisi kertoo saaneensa tutkinnan aikana viitteitä siitä, että henkilön liikkuminen ratapihalla on mahdollisesti liittynyt sosiaalisessa mediassa olevaan materiaaliin.

– Siellä jännite on satakertainen kuin kodin pistorasioissa ja se voi hypätä vaikka ei lankoihin koskisikaan. Kun tuollainen volttimäärä osuu, niin se on todella hengenvaarallista, Ackley kertoo.

Ackley painottaa, että junaradalla liikkuminen on kiellettyä laissakin. Rata-alueelle on asiaa vain ammattilaisilla. Ackley kertoo, että luvaton liikkuminen radalla on tavallisempi ongelma, mutta sähköiskuihinkin liittyviä tilanteita tulee ajoittain.