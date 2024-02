SM-liigatähden törkytempusta pelikielto

– Pelaajien välinen kiistatilanteessa Tardif iskee poikittaisella mailalla vastustajaa edestäpäin kaulaan. Delegaatio katsoo, että Tardif on vastustajan kasvoihin osuvalla poikittaisen mailan iskulla piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja teko huomioiden tilanteesta tulee määrätä pelikielto, kurinpitopäätöksessä perustellaan.

Tardif on kärsii pelikieltonsa lauantaina, kun KooKoo kohtaa kotikaukalossaan Jukurit.

Tardifin poissaolo on pudotuspelipaikkaa jahtaavalle KooKoolle kova kolaus, sillä hän on ollut tällä kaudella joukkueen paras pistemies tehoin 13+27=40. KooKoo on tällä hetkellä sijalla 12 neljän pisteen päässä pudotuspelipaikasta.