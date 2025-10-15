Hämeenlinnassa kadonnut nuori on löytynyt, kertoo Hämeen poliisi.
Poliisi pyysi tänään keskiviikkona havaintoja Hämeenlinnan Alvettulasta kadonneesta nuoresta
Poliisi ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa löysivät nuoren Alvettulan Lehterästä myöhään illalla.
Poliisi kiittää saamistaan havainnoista.
Nuori oli poliisin mukaan löytöhetkellä hyvässä kunnossa tilanteeseen nähden.
Juttua muokattu 15.10.2025 kello 22.53 kadonneen nuoren löydyttyä. Jutusta poistettu kadonneen tuntomerkit.
