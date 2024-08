Nuori nainen ja mies kateissa Espoossa – havainnot hätänumeroon

Toistaiseksi viimeinen havainto kadonneista on iltapäivältä kello 17.50.

Kateissa on 16-vuotias nainen ja 17-vuotias mies.

Nainen on noin 160–170 senttiä pitkä ja hänellä ovat yllään siniset sortsit ja keltainen t-paita. Hänellä on mukanaan punainen kassi.

Myös mies on poliisin mukaan noin 160-170-senttinen. Hänellä ovat päällään mustat vaatteet, ja mukana hänellä on vaaleanharmaa huppari. Vasemmassa käsivarressa miehellä on erottuva siirtokuva.