Nuori kannattaja juoksi kentälle tapaamaan Cristiano Ronaldoa – supertähden teko sulatti sydämet

Portugali on MM-karsintalohko A:n kärjessä 17 pisteellä. Serbia on tasapisteissä kakkosena heikommalla maalierolla. Irlanti on neljä kuudella pisteellä. Portugali ja Serbia ratkovat viimeisellä kierroksella lohkovoittajan, joka etenee suoraan ensi vuoden Qatarin MM-kisoihin.