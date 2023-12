Nuoret Leijonat löysi Ruotsin pelistä erityisen heikkouden – "Se on hyvä meille"

Suomen ja Ruotsin turnaukset ovat edenneet tähän asti huomattavasti eri tavalla. Ruotsi on marssinut voitosta voittoon, mutta Suomi hävisi kaksi ensimmäistä otteluaan ennen avausvoittoaan.

– Aika aikainen aamu on kyllä, mutta tässä herää ihan hyvin päivään. Tämä tepsii varmaan meille, Suomen hyökkääjä Aleksanteri Kaskimäki kertoo MTV Urheilulle.

– Tässä saa hyvin kropan auki ennen peliä. Se on vain aikaisemmin nukkumaan. Ei siinä sen kummempaa, tähtihyökkääjä Kasper Halttunen puolestaan myhäilee.

Ruotsi on aloittanut turnauksensa murskaavalla tavalla ja joukkueen maaliero on vakuuttava 13-0. Vaikka Ruotsi ei ole päästänyt turnauksessa vielä maaliakaan, on Suomi löytänyt jo vastustajan pelistä heikkouden.