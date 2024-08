Nuoret kuvasivat Haukilahden rikosrypästä – poliisi pyytää videoita

− Meillä on tiedossa, että Haukilahdessa paikalla olleet nuoret ovat kuvanneet epäiltyjä rikoksia. Videoita on mahdollisesti myös levitetty sosiaalisessa mediassa. Poliisi tarvitsee muun muassa näitä videoita tekoihin syyllisten tavoittamiseksi, kertoo komisario Hannu Väänänen .

− Tärkeää on kysyä, tietävätkö nuoret poliisin tutkimista tapahtumista, onko heillä tapahtumiin liittyvää video- tai kuvamateriaalia tai tiedossa mistä sitä löytyy. Syytä on myös kysyä, ovatko he jopa itse mahdollisesti olleet rikosten kohteena viikonloppuna. Jos mitään tietoja on, ne tulee toimittaa poliisille välittömästi, Väänänen jatkaa.