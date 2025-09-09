Nuoret ammuskelivat starttipistooleilla Espoossa – mukana machete-veitsi

Nuoret ammuskelivat starttipistooleilla Espoossa, poliisi tiedottaa.
Länsi-Uudenmaan poliisi sai maanantai-iltana 8. syyskuuta tehtävän Espoonlahden alueelle. Ilmoituksen mukaan nuoret ammuskelivat jonkinlaisilla aseilla asuinalueella.
Kävi ilmi, että kyseessä ovat todennäköisesti starttipistoolit. Viranomaisten tämänhetkisen tiedon mukaan tilanteessa ei ammuttu ketään kohti.
Paikan päältä tavoitettiin kaksi nuorta. Kolmannen henkilöllisyys on viranomaisten tiedossa.
Kaikki kolme ovat alaikäisiä, mutta rikosoikeudellisessa vastuussa.
Tehtävän yhteydessä takavarikoitiin starttipistooleita ja niiden patruunoita, machete-veitsi, jonkinlaisia kaasusumuttia sekä huumausainetta.
Tapahtunutta tutkitaan ampuma-aserikoksena, huumausainerikoksena sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Esitutkinta on alkamassa.