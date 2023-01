NRK: Venäläisen Wagner-ryhmän johtotehtävissä mahdollisesti toiminut mies on loikannut Norjaan – hakee poliittista turvapaikkaa

Asianajaja ei avaudu miehen taustoista

VG:n mukaan kyseessä on venäläinen Andrei Medvedev, joka on toiminut ennen Wagnerissa johtotehtävissä.

Medvedevin lempinimi on "Rauha"

Gulagu.netin mukaan mies on viety Norjassa Osloon. Norjalaisen verkkolegden The Barents Observerin mukaan mies on viety Osloon turvallisuussyistä.

Julmista metodeistaan tunnettu Wagner on venäläinen yksityinen palkka-armeija, joka toimii puolisotilaallisena joukkona ja on sotinut muun muassa Ukrainassa. Se ajaa Venäjän oligarkkien ja hallituksen asioita niissä maissa, joissa on oligarkkien omistamaa liiketoimintaa. Sen palkkalistoilla on sopimussotilaita.