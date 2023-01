Wagner-loikkari kertoo dramaattisesta paostaan Norjan rajan yli: "Luodit viuhuivat vierestäni"

Wagner-yksikön entiseksi komentajaksi itseään väittävä mies on loikannut Venäjän rajan yli Norjaan. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Wagner-joukkojen päällystöön kuuluva henkilö on loikannut Eurooppaan, kertoo miestä haastatellut Gulagu.net-sivusto.