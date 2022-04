Norjasta kuittia Ruotsin maajoukkueen kaiken paljastavalle pelipaidalle – "Saavat kuulla siitä, jos epäonnistuvat"

LUE MYÖS: Ruotsin maajoukkueen pelipaidassa kaiken paljastava yksityiskohta

Ruotsi esitteli alkuviikosta EM-kisoihin tulevan pelipaidan. Kaula-aukko on varustettu lapulla, jossa kerrotaan Ruotsin taktiikka sekä pelaajien vahvuuksia. Norjan maajoukkueen pelaajat kommentoivat NRK:lle Ruotsista saamaan pöyhkeää tervehdystä.

– Vau, se on ylimielistä joka tapauksessa. Mutta minulla on joukkueessani ruotsalaisia, joten saan ehkä pihistää itselleni paidan, niin saamme reseptin tarjolle. Se on hauskaa, se on siistiä. He ajattelevat, että se on heille positiivista ja se saattaa antaa motivaatiota kaikille muille. Se on uutta, Chelsean Guro Reiten totesi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Myös Manchester Cityn Julie Blakstad kertoi oman näkemyksensä Ruotsin paidasta.

– Uskomme itsemme, mutta he iskevät kovilla panoksilla. He laittavat itselleen painetta. He tulevat kuulemaan siitä, jos epäonnistuvat. Mutta se on mielestäni mahtavaa, että uskaltaa asettaa tavoitteet korkealle. Siitä pidän, Blakstad sanoi.

Norjan ruotsalainen päävalmentaja Martin Sjögren ei oikein tiedä, kuinka reagoisi Ruotsin tempaukseen.

– Jaa, en oikein tiedä, mitä sanoa siitä. Minusta Ruotsi on meillä silti hyvin hallussa, mutta kiitämme ja kumarramme, Sjögren totesi.

Ruotsi lähtee suurimpana ennakkosuosikkina kesän EM-kisoihin voitettuaan Tokion olympialaisissa hopeaa ja noustuaan maailman rankingin toiseksi Yhdysvaltojen taakse. Norja on listalla 11:s ja Suomi 28:s.

– He ovat reilusti meitä edellä ja Ruotsi on ottanut suuria askeleita viime vuosina. Peter (Gerhardsson) ja Magnus (Wikman) ovat tehneet hyvää työtä joukkueen kanssa. Samalla minulla on iso luottamus, että hyvänä päivänä voimme kaataa kenet tahansa. Ruotsi sisältyy siihen. Jos katsoo viimeaikaisia tuloksia, niin Ruotsi on yksi suurimmista kultasuosikeista, Sjögren kertoi.